20/21

“Triangle of Sadness”, regia di Ruben Östlund (Svezia, Francia, Stati Uniti d'America, Regno Unito). Il regista svedese Ruben Östlund che nel 2017 ha vinto la Palma d’oro con “The Square” torna in concorso con un film in cui una coppia di modelli, Carl e Yaya, partono per una crociera di lusso. Un tragico evento trasformerà il viaggio di piacere in un incubo a occhi aperti