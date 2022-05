Marcel!, trailer del film di Jasmine Trinca presentato a Cannes

E’ stato svelato il trailer di Marcel!, primo film in veste di regista di Jasmine Trinca. La pellicola sarà presentata nel corso del Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio Condividi

Dopo aver assistito alla cerimonia dei Premi Oscar lo scorso 27 marzo, il cinema è pronto a tornare protagonista. Da domani 17 maggio a sabato 28, infatti, si svolgerà il Festival di Cannes, giunto alla 75ª edizione. Un altro evento da quelli da “cerchiare in rosso” per gli amanti del cinema, dove verranno consegnati premi ai film in gara ma anche altri alla carriera, come la Palma d’Oro d’Onore che riceverà Forest Whitaker nella cerimonia d’apertura. Nel corso della kermesse, c’è spazio ovviamente anche per un po’ d’Italia, rappresentata per esempio da Jasmine Trinca, che nel 2017 ha vinto nella sezione “Un Certain Regard” come miglior interprete in Fortunata.

Debutto alla regia di Jasmine Trinca con Marcel!: trailer e trama approfondimento Da Moretti al David di Donatello, le foto di Jasmine Trinca Il lungometraggio Marcel!, prodotto da Cinemaundici e Totem Atelieri con Rai Cinema, in collaborazione con Vision Distribution e Phon Films, vedrà la rinomata attrice romana al debutto come regista. Sarà presentato al Festival di Cannes nella sezione Seances speciales, mentre sarà distribuito in tutte le sale italiane a partire dal prossimo mercoledì 1° giugno. Il film è incentrato sulle vicende di una bambina e sua madre, legate ovviamente da un immenso amore l’una per l’altra, e di Marcel, il cane della madre per il quale sembra provare un affetto quasi simile a quello per la figlia. Nelle scorse è stato rilasciato il trailer ufficiale della pellicola, dove possiamo vedere la protagonista Alba Rohrwacher esibirsi per strada insieme al suo cane Marcel. Successivamente, ella smarrisce il proprio animale, che le viene restituito apparentemente morto da un individuo. Il video, dalla durata di poco più di un minuto, prosegue mostrando il rapporto tra la figlia e la madre, in un vortice di emozioni.

Il cast di Marcel! approfondimento Cannes Cannes, oltre 30 film e in prima visione A Chiara e Un Eroe Oltre ad Alba Rohrwacher, nel primo film diretto da Jasmine Trinca troviamo la giovane Maayane Conti nei panni della figlia. A seguire, ecco Giovanna Ralli, Dario Cantarelli, Valentina Cervi e Umberto Orsini, con la partecipazione anche di Giuseppe Cederna e Valeria Golino. In merito alla realizzazione del film, Jasmine Trinca ha rivelato le sue prime impressioni: “Il film è una rielaborazione fiabesca o meglio favolistica del vissuto, cercando di comprenderlo, esorcizzarlo, renderlo universale. Panni sporchi che non si lavano in casa ma che diventano bandiere da sventolare". Un progetto senz’altro ambizioso quello di Jasmine Trinca, che segna una svolta in una carriera ricca di soddisfazioni. Infatti, è probabile che la rivedremo in futuro dietro la macchina da presa e, ovviamente, anche come attrice. Ricordiamo, infine, che Jasmine Trinca rappresenterà l’Italia nella prossima edizione del Festival di Cannes anche come membro all’interno della giuria.