Festival di Cannes 2022, a Forest Whitaker la Palma d'Oro d'Onore

Per Forest Whitaker, però, non si tratta di una prima volta al Festival di Cannes. Il suo debutto risale al 1988, quando a soli 27 anni fu premiato come Miglior attore per Bird, pellicola diretta da Clint Eastwood dove Whitaker impersonava Charles “Bird” Parker, storico musicista. A seguire, Whitaker ha partecipato al Festival di Cannes con altri lavori come Rabbia ad Harlem (1991), Ultracorpi – L’invasione continua (1993) e Ghost Dog – Il codice del samurai (1999). Dopo aver ricevuto la Palma d’Oro d’Onore nel corso della cerimonia d’apertura, l’organizzazione celebrerà ulteriormente il popolare attore. Infatti, mercoledì 18 maggio, è prevista la diffusione del film For the sake of peace, prodotto dallo stesso Forest Whitaker e diretto dal duo Thomas Sametin e Christophe Castagne.

Non solo la Palma d’Oro d’Onore: tutti i premi vinti da Forest Whitaker

approfondimento

Festival di Cannes 2021: tutti i vincitori da Titane a Leos Carax

Il premio del prossimo 17 maggio sarà solo l’ultimo di una bacheca ricca di riconoscimenti per l’attore che compirà 61 anni il prossimo 15 luglio. Come già detto, nel 1988 è stato eletto Miglior attore maschile al Festival di Cannes per Bird, con il quale ha ricevuto una candidatura anche al Golden Globe. Per la sua interpretazione di Amin, protagonista del film L’ultimo re di Scozia del 2006 e diretto da Kevin Macdonald, ha ricevuto svariati premi. Innanzitutto, ha ottenuto un BAFTA come Miglior attore protagonista ed è riuscito a vincere anche il Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico, con l’apice indubbiamente raggiunto con il premio Oscar quale Miglior attore. A chiudere un 2007 irripetibile, Forest Whitaker ha vinto anche uno Screen Actors Guild Award a riguardo. Per completezza, sempre per L’ultimo re di Scozia, Forest Whitaker ha ottenuto anche un National Board of Review Award nel 2006.