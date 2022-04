Festival di Cannes 2022, Vincent Lindon sarà il presidente di giuria

Sarà l'attore francese, Vincent Lindon, il presidente della giuria del prossimo Festival di Cannes. Il Festival si terrà sulla Croisette dal 17 al 28 maggio. Ventuno i film in gara per la selezione ufficiale.

Vincent Lindon sceglierà tra 21 film nella competizione, l'attore, 62 anni, che ha recitato nel film vincitore del 2021 'Titane', sarà affiancato da otto colleghi giurati: l'attrice e regista britannica Rebecca Hall, l'attrice indiana Deepika Padukone, l'attrice svedese Noomi Rapace, l'attrice e regista italiana Jasmine Trinca, il regista iraniano Asghar Farhadi, il regista francese Ladj Ly, il regista americano Jeff Nichols e il regista norvegese Joachim Trier.

Quest'anno, nell'edizione del festival numero 75, si sfideranno registi d'essai di culto e altri protagonisti del cinema hollywoodiano. Tra questi il maestro dell'horror canadese David Cronenberg, il regista statunitense James Gray e la francese Claire Denis sono in corsa per la Palma d'Oro. Ci si aspetta che sul red carpet arrivino molte star ad accompagnare i loro film. Per lo sci-fi/horror di Cronenberg 'Crimini del futuro' sono attesi Kristen Stewart, Lea Seydoux e Viggo Mortensen; Denis ritorna con un thriller ambientato in America Centrale, 'The Stars at Noon', con Taron Egerton e Robert Pattinson; la pellicola di James Gray, 'Armageddon Time', è un racconto basato sulla sua adolescenza newyorkese vedrà tra le possibili star sulla Croisette Anne Hathaway, Oscar Isaac, Cate Blanchett e Anthony Hopkins. Tom Cruise sarà poi presente alla prima mondiale di 'Top Gun: Maverick', il sequel del suo blockbuster del 1986, che viene presentato dopo essere stato rimandato a lungo fuori concorso.