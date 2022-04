Cannes 2022, Mario Martone in concorso con "Nostalgia"

Annunciata la lista dei titoli che parteciperanno al prossimo Festival di Cannes, edizione numero 75. Oltre a Mario Martone nella selezione ufficiale anche Valeria Bruni Tedeschi mentre Marco Bellocchio con la sua serie tv su Aldo Moro sarà nella sezione Première. Tra i film più attesi "Crimes of the Future", "Elvis" e "Top Gun Maverick". L'appuntamento è sulla Croisette dal 17 al 28 maggio

Ci sarà Mario Martone con “Nostalgia” a rappresentare l'Italia al prossimo Festival di Cannes in concorso nella selezione ufficiale.

Una pellicola intima e fortemente voluta dal regista napoletano che affida a Pierfrancesco Favino e Francesco di Leva il compito di raccontare il ritorno a casa, nel rione sanità, di Felice, dopo 40 anni di lontananza dalla sua Napoli.

Per l’uomo sarà il modo di riscoprire i luoghi, i codici del quartiere e un passato che ancora lo divora. Anche Valeria Bruni Tedeschi sarà in concorso con “Les Amandiers” sui suoi anni '80 a Parigi alla scuola di teatro di Patrick Chereau, in una pellicola che ha superato la selezione tra le circa 2200 che hanno fatto richiesta di partecipare quest'anno al Festival.

Edizione che, dopo due anni, torna alle sue solite date, dal 17 al 28 maggio.

Per l'Italia, ma fuori concorso nella sezione Cannes Première, anche Marco Bellocchio con la serie tv “Esterno notte” sul rapimento di Aldo Moro.

Per il maestro sarà l’occasione di tornare così sulla croisette a un anno dalla Palma d'Oro d'Onore.

Tra gli altri nomi in concorso David Cronenberg, Arnaud Desplechin, James Gray e Claire Denis. Gli zombie di Hazanavicius apriranno il Festival, mentre fuori concorso arriverà Tom Cruise con “Top Gun Maverick”, e riceverà anche un omaggio dal Festival.

“Elvis” invece di Buz Luhrmann, sarà fuori concorso e porterà a Cannes Tom Hanks e Austin Butler in un film che esplora la vita e la musica di Presley anche attraverso la sua complicata relazione con il suo manager.

E se nella sezione Un certain regard ci saranno 8 donne registe, il delegato generale Thierry Fremaux ha sottolineato che nelle prossime settimane verranno aggiunti anche nuovi titoli e annunciate le giurie di un'edizione che, ha concluso, vuole oggi più che mai interrogarsi sul futuro del cinema e sul ruolo dei Festival.