Crimes of the future, il teaser trailer del film di David Cronenberg

David Cronenberg torna in concorso a Cannes con l'attesissimo Crimes of Future. Dopo Crash, lo sconvolgente capolavoro con cui nel 1996, il cineasta di Torono presenterà sulla Croisette, la sua nuova opera. Cronenberg è un habituè della kermesse transalpina, visto che nel corso degli anni a Cannes ha presentato Spider (2002), A History of Violence (2005), Cosmopolis (2012) e Maps to the Stars, mentre nel 2006 venne insegnito del prestigioso Golden Coach. E già a giudicare dal suggestivo trailer rilasciato oggi, siamo certi che anche questa pellicola sia destinata a far discutere e scioccare la critica e il pubblico, come peraltro quasi tutti il lavori del regista di Videodrome. Senza contare che Crimes of the future segna una nuova tappa delle fruttuosa collaborazione tra David e Viggo Mortensen.