Crimes of the Future, il film di David Cronenberg con Viggo Mortensen

Un titolo di certo non nuovo per i fan del regista, essendo identico a una sua pellicola del 1970

David Cronenberg è al lavoro sul suo nuovo film, sette anni dopo “Maps of the Stars”. Il titolo è “ Crimes of the Future ”, che farà probabilmente aggrottare la fronte dei fan del celebre regista. La memoria non inganna, in questo caso. Il titolo è identico a quello del secondo lungometraggio di Cronenberg, giunto al cinema nel 1970. Non vi è però alcuna connessione tra i due e i temi trattati saranno ben differenti.

Crimes of the Future, cosa sappiamo

approfondimento

I migliori film da vedere ad aprile

Le informazioni in merito al progetto sono a dir poco scarne. Sappiamo che si tratta di uno dei tre progetti in cantiere annunciati a fine 2020 da “Variety”. Mesi fa si parlava di due film e una serie TV. “Crimes of the Future” è il lavoro in cantiere di cui Viggo Mortensen aveva parlato non molto tempo fa e ora “KFTV” svela che le riprese avranno inizio in estate in Grecia.

Una vera e propria corsa contro il tempo, con cast e crew impegnati per un totale di 30 giorni, dal 2 agosto al 10 settembre. Ecco le parole di Mortensen a “GQ”: “Posso dire che abbiamo qualcosa in mente. Si tratta di uno script che ha realizzato molto tempo fa e che non è riuscito a concretizzare. Ora è rifinito e intende girarlo. Posso dire che tornerà un po’ alle sue origini. Sarà quasi come uno strano noir. Bello e inquietante”.