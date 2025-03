The Golden Ticket, la competizione nella fabbrica di cioccolato

Jeff Gaspin, Vice President of Unscripted di Netflix, ha dichiarato: “Questa competizione unica mescola avventura, strategia e dinamiche sociali creando un’esperienza accattivante tanto quanto imprevedibile”

Il sogno di entrare nel magico mondo della fabbrica di cioccolato di Willy Wonka sta per divenire realtà. Netflix ha annunciato The Golden Ticket, una serie in cui alcuni giocatori si misureranno con prove e test. Aperte le iscrizioni.