Wonka al cioccolato, dolce e un po’ salato. Il coloratissimo lungometraggio scritto e diretto da Paul King, sceneggiatore e regista dei film di "Paddington", possiede la medesima scanzonata leggerezza del celeberrimo di Enzo Ghinazzi in arte Pupo. Non a caso l’imberbe maestro cioccolataio, in una scena delle scene più spettacolarei, offre agli astanti una sapida tavoletta a base di sale e caramello, per poi proseguire con un impareggiabile Volo Ciok, un bonbon in grado di far librare nell’aria l’ignaro degustatore. In questi tempi complessi e sovente bui, il prequel incardinato sul protagonista del noto romanzo di Roald Dahl (uno dei libri più venduti al mondo) sceglie la via della spensieratezza e del puro intrattenimento. Nelle sale cinematografiche italiane a partire da giovedì 14 dicembre, l’opera è un dinamico caleidoscopio di numeri musicali ed effetti speciali pensati per un pubblico di ogni età. In fondo a chi non piace il cioccolato?