Timothée Chalamet sul sogno di Wonka: "A 12 anni non ci avrei creduto"

Timothée Chalamet ha esaudito un sogno che un tempo non avrebbe mai immaginato di vivere: recitare nel ruolo dell’eccentrico cioccolatiere Willy Wonka. Lo scorso lunedì l’attore, coloratissimo in una tuta lilla, ha partecipato all’anteprima del film Wonka a Tokyo, in Giappone, in compagnia del co-protagonista Hugh Grant che interpreta l’Umpa Lumpa Lofty. Salito sul palco, Chalamet ha preso la parola per esprimere la meraviglia dell’esperienza vissuta sul set: “Paul King ha scritto una bella sceneggiatura qui, su un giovane Willy Wonka che segue i suoi sogni. Se me l’aveste detto quando avevo 12 anni, quando avevo 10 anni e guardavo la versione di Willy Wonka di Johnny Depp, che sarei stato qui a Tokyo a promuovere questo film come Willy Wonka, accanto a Hugh Grant, vi avrei detto che stavate mentendo. Quindi immagino che, come nel film, segui i tuoi sogni”.