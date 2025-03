Maria Antonietta, la seconda stagione in esclusiva su Sky e Now

Dal 29 marzo arrivano i nuovi episodi della serie di Deborah Davis sull'iconica regina di Francia. Nel cast Emilia Schüle, affiancata da Louis Cunningham (Bridgerton), Freya Mavor (The Keeper), Jack Archer (Call the Midwife) e Roxane Duran (Riviera)

Parigi delle Lumières, animata da nuove idee radicali, moderne, in una Francia scossa da una rivoluzione che monta e si fa sempre più minacciosa, fa da sfondo ai nuovi episodi della serie Sky Exclusive MARIA ANTONIETTA, la cui seconda stagione, dal sottotitolo Lo scandalo della collana, è in partenza domani, 29 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.