Rilasciato il trailer di MARIA ANTONIETTA, la nuova serie che racconta la storia della giovane regina austriaca che sconvolse la corte di Francia per la sua mentalità moderna e all’avanguardia. Creata e scritta da Deborah Davis, sceneggiatrice del film La Favorita (per cui è stata candidata agli Oscar del 2018), e con protagonista l’attrice tedesca Emilia Schüle, la serie in 8 episodi andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 15 febbraio, con due nuovi episodi ogni mercoledì su Sky Serie (disponibili anche on demand).