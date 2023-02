Maria Antonietta, tra serie TV e film ecco la regina sullo schermo

La figura della giovane regina austriaca che con la sua mentalità moderna sconvolse la corte di Francia affascina da sempre sia il piccolo che il grande schermo. L'ultima della lunga lista di opere che tratta di Maria Antonietta è la serie televisiva in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con due nuovi episodi ogni mercoledì su Sky Serie (disponibili anche on demand). Scopriamo qui le pellicole, i film televisivi e le serie TV che negli anni hanno raccontato la storia di questa figura eccezionale