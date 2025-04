16 film da vedere in streaming ad aprile

7/16 ©Webphoto

Better Man - Sky Cinema Uno. Il regista di The Greatest Showman, Michael Gracey, ha confezionato l’originale biopic sulla star mondiale del pop Robbie Williams, rappresentato sullo schermo da una scimmia, personificazione di come lui percepisce se stesso. La storia di Williams, da quando era un bambino timido di una cittadina dello Staffordshire a uomo di spettacolo che intrattiene le folle, passando per la boy band Take That e per l’eccesso di alcolici e droghe, arriva in streaming il 17 aprile

