Il nuovo film di Salvatores Napoli - New York racconta la storia di Carmine e Celestina, un’avventura on the road (anzi: on the ocean, dato che i protagonisti dovranno viaggiare sull’oceano, quello che gli statunitensi chiamano “pond”).

L'Italia nel dopoguerra è ormai ridotta a un cumulo di macerie e polvere sotto a cui sono sepolte le speranze di un’intera generazione di bambini. Per loro non c’è scampo: il futuro sembra terribile almeno tanto quanto il presente, se non di più…

Carmine e Celestina (rispettivamente interpretati dai due giovani attori Antonio Guerra e Dea Lanzaro) sono due orfani. Ben presto capiscono che l’unica via di scampo per loro è la fuga: lasciare Napoli, la loro città natale, per andare in America, raggiungendo là la sorella maggiore di Celestina, che lì è emigrata tempo addietro.