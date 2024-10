La clip arriva a un mese esatto dal debutto della pellicola nelle sale italiane. L'acclamato attore italiano è il comandante di una nave che trasporta nel nuovo mondo una coppia di piccoli orfani decisi a lasciare la miseria della guerra per ricominciare Oltreoceano



Il 21 novembre Gabriele Salvatores tornerà al cinema con la sua ultima opera per il grande schermo, Napoli - New York, un lungometraggio che racconta la storia di due bambini che lasciano l'Italia e attraversano l'Oceano per cercare riscatto in America, ritrovando felicità e speranza.

La pellicola, diretta e scritta dal regista premio Oscar, sviluppa un soggetto ideato da Federico Fellini prima di morire, già sceneggiato, in prima battuta, da Tullio Pinelli.

Il trailer, disponibile in rete, svela le immagini di questa nuova emozionante pellicola che vede nel cast Pierfrancesco Favino e i giovani Dea Lanzaro e Antonio Guerra nel ruolo dei due piccoli protagonisti.



Napoli - New York: un nuovo viaggio in America L'Italia nel dopoguerra è un cumulo di macerie e polvere sotto le quali sono sepolte le speranze di una generazione di bambini il cui futuro sembra terribile almeno quanto il presente.

Carmine e Celestina (gli attori Antonio Guerra e Dea Lanzaro), due orfani, si sostengono a vicenda ma ben presto realizzano che la loro unica possibilità è quella di andare via, lasciare Napoli, la città dove sono nati, per raggiungere la sorella più grande di Celestina, che è emigrata in America qualche tempo prima.

I due bimbi si imbarcano clandestinamente su una nave diretta a New York, diventando i protagonisti di un'avventura disperata per un Paese dove dovranno provare a sopravvivere, più o meno come avevano fatto in Italia.

Ma in America tutto è diverso, tutto è vivace, illuminato.

Celestina scopre la foto di sua sorella su un giornale, un altro tassello di una vicenda piena di colpi di scena, umanità, famiglia, ed eventi che permetteranno ai due bambini di chiamare casa il Nuovo Continente. approfondimento Federico Fellini, anche un fumetto per Napoli-New York

Favino nel cast della nuova favola di Salvatores Girato nell'estate del 2023 tra Trieste, Rijeka, gli studi di Cinecittà e, naturalmente, Napoli, Napoli - New York, il ventunesimo lungometraggio della filmografia di Gabriele Salvatores, è una favola dal sapore antico, con una fotografia che incanta (di Diego Indraccolo) e che trasporta, già dalle prime immagini, lo spettatore in un altro universo, quello del mondo dopo la guerra, dove la distinzione tra ricchi e poveri era più forte che mai.

Il trailer mette in risalto i tanti punti di forza di questa epopea che vede grandi e piccoli combattere sullo stesso fronte in nome del futuro.

Nel cast, oltre ai due piccoli interpreti di Celestina e Antonio, Pierfrancesco Favino è il comandante della nave dove i due bambini si imbarcano come passeggeri clandestini. Con lui si segnalano gli attori Omar Benson Miller, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro, Tomas Arana e Antonio Catania.

Curatissime le scenografie, di Rita Rabassini, e i costumi di Patrizia Chericoni. La clip con le prime immagini mette in primo piano anche le musiche, firmate da Federico De Robertis. vedi anche Pierfrancesco Favino compie 55 anni, i suoi migliori personaggi. FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 01distribution (@01distribution) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie