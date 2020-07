21/21

Nel 2019, invece, esce “Tutto il mio folle amore”, un film ispirato al romanzo “Se ti abbraccio non aver paura” di Fulvio Ervas, con Diego Abatantuono, Claudio Santamaria e Valeria Golino come protagonisti. Il film racconta la storia vera di Andrea e Franco Antonello, padre e figlio autistico che hanno fatto un lungo viaggio in moto in Sudamerica. (Foto: Webphoto)