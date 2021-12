Tutto il mio folle amore, il cast del film con Valeria Golino

Liberamente ispirato al romanzo “Se ti abbraccio non aver paura” di Fulvio Ervas, questa pellicola del 2019, presentata fuori concorso alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, racconta il difficile rapporto tra un padre e un figlio sedicenne affetto da autismo. Tra dramma e commedia, il film è pura emozione on the road con i protagonisti che intraprendono un inverosimile viaggio tra Nord d’Italia, Slovenia e Croazia che condurrà alla scoperta di un rapporto inedito, autentico e profondo