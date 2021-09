Ridatemi mia moglie: Diego Abatantuono è Renato

Nel cast della miniserie in due puntate diretta da Alessandro Genovesi e in onda il 13 e 20 settembre su Sky Serie troviamo anche il mitico attore, qui nei panni del suocero del protagonista

Il 13 e il 20 settembre, su Sky Serie, va in onda in prima visione tv la miniserie in due puntate di Alessandro Genovese Ridatemi mia moglie, prodotta da Sky assieme a Colorado Film e disponibile anche On Demand su Sky e in streaming su NOW.



Questa commedia romantica si incentra sulle vicissitudini di una coppia formata da un lui, Giovanni, pacato e amante della tranquillità (pure troppo), e da una lei, Chiara, passionale e imprevedibile. Per anni questo equilibrio funziona… fino a che poi a un certo punto non funziona più. E così Giovanni dovrà provare a evadere dalla sua normalità per riconquistare la moglie.



La miniserie diretta da Genovese può contare su un cast di quelli davvero da grandi occasioni, capitanato dal protagonista Fabio De Luigi e impreziosito da bravissime interpreti come Carla Signoris, Anita Caprioli e Diana Del Bufalo. Ma il vero fantasista di questa squadra è senza dubbio Diego Abatantuono, che in Ridatemi mia moglie è Renato: vediamo chi è il suo personaggio.