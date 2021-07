"Ridatemi Mia Moglie", una commedia romantica Sky Original: il trailer

Andrà in onda il 13 e 20 settembre su Sky Serie, e in streaming su Now, la miniserie prodotta da Sky e Colorado Film, adattamento della sitcom I Want My Wife Back. La regia è di Alessandro Genovesi, il protagonista è Fabio De Luigi. Nel cast anche Anita Caprioli, Diego Abatantuono, Carla Signoris , Alessandro Betti e Diana Del Bufalo

L'appuntamento è su Sky Serie e in streaming su NOW il 13 e il 20 settembre. Ed è un appuntamento con Ridatemi Mia Moglie, una commedia romantica in due parti prodotta da Sky e Colorado Film, che sarà ovviamente disponibile anche on demand su Sky. Protagonista è Fabio De Luigi, amatissimo interprete di numerosi ruoli per il cinema e altrettanti successi al box office, molti dei quali diretti da Alessandro Genovesi (Dieci giorni senza mamma, Ma che bella sorpresa, La peggior settimana della mia vita), regista e sceneggiatore (insieme a Giovanni Bognetti) anche della miniserie Ridatemi mia moglie, adattamento della sitcom I Want My Wife Back, co-prodotta da Mainstreet Pictures e Busby Productions nel Regno Unito e distribuita a livello internazionale da BBC Studios.