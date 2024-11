Wife & Dog, Benedict Cumberbatch e Anthony Hopkins nel film di Ritchie

Un vincitore di Oscar e due candidati alla statuetta per i migliori del cinema. Per il suo prossimo film, Wife & Dog, Guy Ritchie ha scelto rispettivamente gli attori Anthony Hopkins, Benedict Cumberbatch e Rosamund Pike. La trama della pellicola resta ancora ignota, ma il regista tornerà nel mondo dell’aristocrazia britannica, che ha recentemente esplorato nel film e nella serie tv The Gentlemen. Ritchie è anche sceneggiatore e produttore insieme al suo partner di produzione di lunga data, Ivan Atkinson (The Gentlemen, La furia di un uomo), e a John Friedberg della società Black Bear (Il ministero della guerra sporca, Ferrari). Il film, che ha lanciato le vendite a Cannes all’inizio di quest’anno, segna la terza collaborazione di Black Bear con Ritchie e Atkinson dopo Il ministero della guerra sporca e In the Grey e inizierà le riprese nel 2025 nel Regno Unito.