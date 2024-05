Sherlock Holmes, Amazon produrrà una serie diretta da Guy Ritchie

L'eco del successo dei due film su Sherlock Holmes diretti da Guy Ritchie con Robert Downey Jr. è ancora udibile tra i fan dei personaggi e delle storie di Arthur Conan Doyle e, dopo tantissime voci su progetti - primi fra tutti, gli eventuali sequel per il grande schermo che, alla fine, non si sono mai concretizzati - al regista di culto inglese è stata offerta la possibilità di tornare ad immergersi nella Londra ottocentesca per seguire, questa volta, le avventure (e le disavventure fantastiche) di Sherlock prima di diventare l'investigatore che conosciam o. Sul prodotto Ritchie ha detto. “Vedremo una nuova esilarante versione del detective che tutti pensano di conoscere in una maniera che nessuno ha mai immaginato. Scopriremo questo personaggio enigmatico , cosa lo muove, e impareremo come diventa il genio che tutti amiamo”.

Hero Fiennes Tiffin il nuovo Sherlock



Nel nuovo prodotto, una serie che sarà composta da otto episodi, è lecito supporre che ci sarà tutto il fascino visivo e gli espedienti narrativi tipici del cinema raffinato ed action di Ritchie. Si escludono, tuttavia, collegamenti e riferimenti alla storia in due capitoli sviluppata per il grande schermo quindici anni fa.

La nuova serie targata Amazon sarà una storia ricca di azione che rivisiterà con modalità inedite e sorprendenti l'iconico personaggio.

Un diciannovenne Sherlock Holmes si troverà coinvolto in un caso di omicidio ad Oxford che minaccia la sua libertà. Privo di disciplina, metodo e dell'arguzia che affinerà nel tempo, il giovane scoprirà le cospirazioni facendo affidamento su un intuito e su altre doti personali che lo indirizzeranno verso il futuro che conosciamo.

Hero Fiennes Tiffin, nato a Londra, classe 1997, darà il volto al protagonista, forte dell'esperienza maturata al cinema e in tv. Tra i suoi lavori, i cinque film della saga di After (dove ha interpretato uno dei personaggi principali, Hardin Scott), qualche ruolo in alcune serie televisive e un'apparizione in Harry Potter e il principe mezzosangue del 2009. L'ultimo film al cinema è The Ministry of Ungentlemanly Warfare, film di azione e spionaggio che è uscito ad aprile negli USA. Ritchie che ne ha firmato la regia deve aver voluto l'attore anche per questo nuovo progetto che sarà scritto da Matthew Parkhill (anche showrunner), già all'opera su serie tv come Rogue e Deep State.