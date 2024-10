Henry Cavill reciterà nel live action di Voltron

Al centro della trama, cinque giovani piloti del battaglione Robot Lions, sono veicoli che si uniscono per formare un mega-robot noto come Voltron.

Nel 1998 è stato realizzato un sequel in computer grafica, Voltron: The Third Dimension, seguito nel 2012 da un ulteriore sequel (Voltron Force) e - nel 2016 - dal remake Voltron: Legendary Defender.

I dettagli della trama sono avvolti dal massimo riserbo. Si sa solo che Cavill si unirà a Daniel Quinn-Toye , attore emergente visto in Badults e chiamato a sostituire Tom Holland in Romeo & Juliet nel West End la scorsa primavera.

La carriera di Henry Cavill

Attore britannico classe 1983, Henry Cavill è diventato famoso negli anni Duemila per il ruolo di Charles Brandon ne I Tudors. Tuttavia, è riconosciuto soprattutto per aver prestato il volto a Clark Kent / Superman nel DC Extended Universe e a Geralt di Rivia in The Witcher.

Di recente, Cavill ha fatto un cameo nei panni della variante di Wolverine "Cavillrine" nel blockbuster estivo della Marvel Deadpool & Wolverine. Nel 2024 ha inoltre recitato nella spy comedy di Matthew Vaughan Argylle - La Super Spia e ne Il ministero della guerra sporca di Guy Ritchie.