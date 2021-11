Red Notice, il cast del film Netflix con Dwayne Johnson e Gal Gadot

7/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @rituaryahl

Ritu Arya nei panni dell’ispettrice Urvashi Das. Attrice britannica molto famosa per aver lavorato nella serie di successo Doctors. È apparsa anche in programmi per il piccolo schermo come The Umbrella Academy, Doctor Who, Sherlock e molti altri.

L’account Instagram ufficiale di Ritu Arya