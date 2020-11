In una situazione a dir poco fuori dal comune, sembra davvero incredibile come due mesi dopo il ritorno sul set si siano concluse le riprese di “ Red Notice ”. Questo è uno dei film più attesi di Netflix, dal momento che vasta un trio di protagonisti davvero eccezionali: Ryan Reynolds , Gal Gadot e The Rock .

L’emergenza coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha di certo posto un netto freno all’industria cinematografica e televisiva. La produzione di film e serie TV ha subito uno stop per svariati mesi, per poi ripartire, nel pieno rispetto di tutti i criteri di sicurezza imposti dai vari Stati.

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a novembre

Un film che è un incrocio di generi, dall’action alla commedia, dall’heist movie al thriller. Tutto sembra essere andato per il meglio, tra abiti di scena eleganti, armi e, ovviamente, mascherine. Scritto e diretto da Rawson Marshall Thunder, è attualmente in fase di post-produzione. Se inizialmente la pellicola era prevista per novembre 2020, il suo caricamento su Netflix è ora stato posticipato al 2021.

Cresce l’hype tra i fan, che hanno potuto apprezzare svariati scatti pubblicati da Ryan Reynolds. Un vero e proprio dietro le quinte, che si arricchisce grazie alle foto proposte online da Gal Gadot.

Ecco le parole dell’attrice, che hanno accompagnato gli ultimi scatti: “Ora che sono tornata a casa, ho avuto tempo di riflettere sugli ultimi mesi di riprese di ‘Red Notice’. Per poter tornare al lavoro durante la pandemia, abbiamo dovuto fare molti sacrifici, soprattutto per quanto riguarda la nostra crew. Dovevamo essere tutti sequestrati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, limitandoci ad andare sul set e tornare dal set. La troupe ha dovuto star lontana dalla propria famiglia per mesi e tutti hanno lavorato duramente per riuscire a realizzare il miglior film possibile, tenendo al tempo stesso ognuno al sicuro. Sono sempre consapevole del fatto che le cose riescono ad avere un impatto e risultare speciali solo quando dietro c’è una forza collettiva. Questo è stato di certo il caso. Grazie mille alla troupe di ‘Red Notice’ e alle fantastiche co-star The Rock e Ryan Reynolds. Non vedo l’ora vediate il film. È così dannatamente bello”.