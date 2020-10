The Rock, un fan intaglia una statua in suo onore: le FOTO

L’artista James O’Neal ha quasi completato un’incredibile statua in legno di The Rock, dopo quelle di Schwarzenegger e Stallone

L’amore per The Rock da parte dei fan non sembra davvero avere limiti. Un appassionato di WWE, che segue da anni le gesta dell’atleta e attore, ha addirittura deciso di dedicargli una statua, le cui immagini hanno già fatto il giro del web. Un’opera davvero mozzafiato, che Dwayne Johnson adorerà di certo. L’immagine proposta è un omaggio ai suoi tempi d’oro sul ring della WWE. L’artista James O’Neal, grande fan del wrestling, non avrebbe di certo scelto nessun’altra versione di The Rock, nonostante la lunga filmografia e i tanti personaggi interpretati tra i quali poter scegliere.

approfondimento Dwayne Johnson scardina il cancello di casa: FOTO La statua è stata intagliata nel legno, con O’Neal che ha mostrato quasi ogni singolo passaggio del proprio lavoro ai propri follower. Tra le foto è possibile anche apprezzare il blocco iniziale dal quale è stata poi ottenuta questa raffigurazione di The Rock. La statua non poteva che mostrarlo col pugno alzato al cielo, in segno di vittoria. Sono infatti molti i successi di Dwayne Johnson nel corso della sua carriera, tanto sul ring quanto sul set. È ormai una vera e propria superstar, come dimostra il fatto d’essere stato in grado di ammaliare i fan con un rischioso sequel di “Jumanji”, convincendo il pubblico per ben due volte. Al tempo stesso ha creato il primo spin-off della serie “Fast & Furious” e, come gli appassionati d’animazione ben sanno, ha prestato la sua voce a Maui in “Oceania”.

Le altre statue approfondimento Disney rinvia 10 film: nuova data d’uscita per Black Widow Il lavoro, ormai quasi completato, è ricco di dettagli, dalla definizione del costume indossato sul ring alle vene in evidenza. Nell’ultimo post pubblicato da O’Neal si può leggere: “Finalmente completata, a parte alcune mani mancanti di poliuretano, che verranno applicate in settimana. Avrò poi uno sfondo per delle foto migliori. Questo pezzo ha una grana spettacolare”. Soddisfatto del proprio lavoro, l’artista non vede l’ora dell’incontro con The Rock, che di certo avverrà. Non si tratta infatti della sua prima statua di una celebrità. Le sue opere sono celebri nel mondo e, soltanto per citarne alcuni esempi, O’Neal ha realizzato statue di Muhammad Ali, Arnold Schwarzenegger, Franco Columbu e Sylvester Stallone.