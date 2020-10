Il calendario cinematografico continua a subire modifiche a causa dell’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Il pubblico pare preferire il proprio salotto alla sala cinematografica, evitando così di correre rischi. Tutto ciò comporta minori introiti, il che spinge le case di produzione a tenere in pausa i propri titoli, sia quelli ormai completati, come “No Time To Die” e “Fast & Furious 9”, sia quelli in lavorazione.

È un gioco di incastri e rinvii, al fine di garantire alle pellicole il maggior numero di persone in sala possibile. Il 2020 cinematografico si è ormai concluso, almeno per quanto riguarda i titoli maggiori e più attesi. Il rinvio di “Dune” è l’ultimo di una lunga lista. Un cambio data che va a modificare i piani di altre produzioni, com’era prevedibile.

La pellicola di Villeneuve potrà essere apprezzata al cinema l’1 ottobre 2021. Un rinvio di quasi un anno. Warner Bros ha dunque apportato ulteriori modifiche al proprio calendario, coinvolgendo un titolo attesissimo come “The Batman”, con Robert Pattinson. L’uscita in sala è ora prevista per il 4 marzo 2022, cinque mesi dopo rispetto all’1 ottobre 2021 previsto fino a pochi giorni fa.

Warner Bros, i film rinviati e anticipati

Sorprendentemente si registra invece un’uscita anticipata per quanto riguarda “Matrix 4”. Il nuovo sequel della serie fantascientifica delle sorelle Wachoski, che riporterà sul grande schermo Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, si farà attendere fino al 22 dicembre 2021. La precedente data indicata era invece l’1 aprile 2022.

Nuove date anche per “The Flash” e “Shazam 2”. Il cinecomic con protagonista Ezra Miller non verrà più proiettato il 4 giugno 2022, bensì il 4 novembre 2022. Per quanto riguarda Zachary Levi, il suo approdo in sala è previsto non più per il 4 novembre 2022 ma per il 2 giugno 2023.

Ecco il nuovo calendario aggiornato della Warner Bros:

Wonder Woman 1984: 25 dicembre 2020

Matrix 4: 22 dicembre 2021

The Batman: 4 marzo 2022

The Flash: 4 novembre 2022

Shazam! Fury of the Gods: 2 giugno 2023

Differente il discorso per altri due titoli. Si tratta di “Black Adam”, previsto per il 22 dicembre 2021, e la pellicola dedicata al videogioco Minecraft, prevista per il 3 marzo 2022. Al momento gli studios hanno deciso di rimuovere entrambi dal proprio calendario.