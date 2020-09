The Batman, finita la quarantena per Pattinson: riprese ricominciate

È bene sottolineare però come la positività al coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) del protagonista di “The Batman” rientri nell’ambito delle indiscrezioni giornalistiche, che Warner Bros o i portavoce dell’attore non hanno mai confermato. In termini ufficiali ciò che sappiamo si limita al seguente annuncio di un portavoce dello studio: “Dopo una pausa per le precauzioni di quarantena dovute al Covid-19, sono ripartite nel Regno Unito le riprese di ‘The Batman’”.

Le riprese di “ The Batman ” sono ricominciate. Si torna al lavoro sul set del nuovo film di Matt Reeves , con protagonista Robert Pattinson . Ad annunciare la ripresa dei lavori è “Variety”, che sottolinea come l’attore abbia ricevuto l’autorizzazione a indossare nuovamente mantello e maschera.

The Batman, cosa sappiamo

approfondimento

The Batman, il trailer del film

Le riprese di “The Batman” avevano avuto inizio prima del lockdown globale, con Matt Reeves che è stato in grado di girare circa il 25% della pellicola. Lo dimostra il fatto d’aver potuto distribuire il primo trailer ufficiale. Il ritorno sul set è avvenuto l’1 settembre, per poi fermarsi il 3 dello stesso mese e riprendere dopo 14 giorni di quarantena. La speranza di Reeves è quella di riuscire a portare avanti le riprese in maniera lineare, così da poter confermare l’uscita del film per ottobre 2021, come annunciato.

Il film vanta un ricco cast, al di là di Robert Pattinson che, come noto, interpreterà Bruce Wayne e dunque Batman. Per il ruolo di Alfred è stato scelto Andy Serkis, mentre Jeffrey Wright presta il proprio volto a James Gordon. Zoe Kravitz è invece Catwoman, mentre Paul Dano è l’Enigmista. Il Pinguino avrà invece il volto di Colin Farrell, mentre John Turturro sarà Carmine Falcone.

Un gran numero di nemici in questa pellicola sul cavaliere oscuro, il che conferma in qualche modo le prime indiscrezioni sulla trama. Il film potrebbe vedere Batman alle prese con una vera e propria indagine, passando in rassegna numerosi villain, a caccia della propria preda.

Fonte d’ispirazione per Matt Reeves, come confermato dallo stesso regista, è stato il fumetto del cavaliere oscuro “The Long Halloween”. Una storia poliziesca, che fa largo utilizzo dei celebri nemici di Batman. Un fumetto molto amato e celebre, che ha ispirato anche la prima parte della serie TV “Gotham”.