Coronavirus, ultime notizie dall'Italia e dal mondo. DIRETTA

La Francia torna sopra i 10mila casi giornalieri. L’Organizzazione mondiale della sanità preoccupata per la riduzione della quarantena nel Paese transalpino e per i numeri in crescita nel Vecchio Continente. Stretta per pub e ristoranti in 7 aree in Inghilterra. Previste nuove restrizioni anche in Spagna. IL FOCUS