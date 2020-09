5/24 ©Getty

Le ricerche portate avanti in partenariato con i National Institutes of Health hanno dimostrato che il vaccino protegge le scimmie dal coronavirus. Il 27 luglio, è iniziata la fase 3 che coinvolge negli Usa 30mila persone in 89 luoghi diversi. L'11 agosto, l'amministrazione Trump ha dato un ulteriore finanziamento di 1,5 miliardi di dollari in cambio di 100 milioni di dosi, se il vaccino risulterà sicuro ed efficace

