Coronavirus, Bill Gates: "La pandemia finirà solo nel 2022"

Il fondatore di Microsoft ha parlato al quotidiano "La Stampa" confermando il suo pessimismo "su come sarà l'autunno nell'emisfero settentrionale". Poi sui vaccini: "Ce ne sono diversi promettenti ma l’atteggiamento degli Usa è contraddittorio: abbiamo dato più soldi di tutti per la sperimentazione ma non ci siamo mossi per la produzione"

"La pandemia finirà soltanto nel 2022". A dirlo è Bill Gates, fondatore di Microsoft e della Gates Foundation che ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa. Il miliardario e filantropo americano si è detto "pessimista su come sarà l'autunno nell'emisfero settentrionale", aggiungendo che "se non avremo interventi il numero dei morti anche negli Usa tornerà ai livelli della primavera". Poi però lancia un messaggio positivo: "Ci sono due, tre vaccini promettenti, mi aspetto che ci sia l’autorizzazione all’uso" (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE COVID).

"Stati Uniti contraddittori sui vaccini" leggi anche Coronavirus, per Bill Gates i test americani sono uno “spreco totale” Quanto all'atteggiamento degli Stati Uniti sui vaccini, Bill Gates dice che il suo Paese "è contraddittorio" perché "in termini di ricerca ha dato più soldi di tutti gli altri messi insieme, moltiplicati per due", mentre per la produzione nei Paesi poveri "non si è mosso". Poi però aggiunge: "Io spero ancora che questa amministrazione o un'altra che verrà, lo faccia, dedico molto tempo affinché succeda".