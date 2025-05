La foto del giorno della Nasa è "un'illusione ottica" dalla Sicilia

Lo scatto di Marcella Giulia Pace, insegnante e appassionata di fenomeni ottici atmosferici e astronomici, è stato premiato dall'agenzia spaziale americana come "foto astronomica del giorno". E' stata scattata a Ragusa e, secondo l'autrice, mostra "la potenza del cielo che incontra la verticalità della terra, in un momento di apparente sospensione tra sacro e scientifico, tra luce e ombra, tra ciò che vediamo e ciò che resta impresso dentro di noi"

L'Astronomy Picture of the Day (Apod) parla italiano, o per meglio dire, siciliano. La Nasa, infatti, ha scelto per oggi, 31 maggio, uno scatto che si basa su un'originale illusione ottica. Nella foto spicca il tramonto siciliano che in qualche modo sembra "abbracciare" dolcemente una chiesa barocca. Autrice dell'immagine scelta dall'agenzia spaziale americana, e realizzata in particolare a Ragusa, è Marcella Giulia Pace, insegnante e appassionata di fenomeni ottici atmosferici e astronomici. Nella foto premiata dalla Nasa, si vede il Sole essere perfettamente allineato con la chiesa dell'Ecce Homo, in una visione particolarmente suggestiva nella quale il disco solare appare blu, sospeso dietro il campanile, in un cielo dai colori non comuni.

Un esperimento percettivo

Si tratta, in sostanza, di un esperimento percettivo, avvenuto il 7 maggio scorso quando il Sole è stato immortalato con un filtro e, in una seconda fase, manipolato nei colori per ottenere quella che viene chiamata "afterimage", un'illusione ottica che sfrutta l'adattamento dei fotorecettori dell'occhio. "Se si fissa per circa 30 secondi il gruppo di macchie solari (regione attiva AR4079) nella parte bassa del disco blu, tra le antenne, e poi si chiudono gli occhi o si guarda una superficie bianca, appare una seconda immagine 'mentale' del tramonto questa volta con un Sole giallo in un cielo azzurro, cioè i colori complementari rispetto a quelli mostrati. L'esperimento percettivo, semplice ma sorprendente, accompagna l'osservatore in un viaggio nel funzionamento stesso della visione", sottolinea la Nasa a corredo della foto. La chiesa dell'Ecce Homo, il nome della Chiesa ritratta - ha spiegato Marcella Giulia Pace all'agenzia Agi - "accompagna con forza simbolica l'allineamento tra l'astro e l'opera architettonica umana. In un solo fotogramma, la potenza del cielo incontra la verticalità della terra, in un momento di apparente sospensione tra sacro e scientifico, tra luce e ombra, tra ciò che vediamo e ciò che resta impresso dentro di noi".

Gli altri riconoscimenti

Pace non è una vincitrice insolita dell'Apod. La Nasa, infatti, ha premiato gli scatti dell'astrofotografa siciliana in altre 15 occasioni. L'Astronomy Picture of the Day rappresenta una prestigiosa vetrina astronomica mondiale per tutti gli appassionati del genere. Le sue foto, tra l'altro, sono state pubblicate anche da riviste prestigiose tra cui anche il "National Geographic".