Oxford-AstraZeneca: se test ok a novembre prime dosi vaccino a Italia

Piero di Lorenzo, presidente della Irbm di Pomezia che sta lavorando al vaccino contro il coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) ha dichirato all'Ansa che "i primi 2-3 milioni di dosi del vaccino anti Covid Oxford-Irbm-AstraZeneca dovrebbero arrivare all'Italia entro la fine di novembre se la sperimentazione in corso procederà positivamente, dopo la sospensione temporanea a causa di una reazione sospetta su un volontario poi dimostratasi non legata al candidato vaccino".

"Se non ci saranno criticità, rispettata tempistica annunciata da Speranza" approfondimento Coronavirus, superati 935mila morti. Trump: vaccino in 3-4 settimane La Irbm di Pomezia sta collaborando con lo Jenner Institute della Oxord University alla messa a punto del prototipo di vaccino. Se non si verificheranno criticità e la sperimentazione proseguirà come previsto, dunque, "sarà rispettata - ha aggiunto Piero di Lorenzo - la tempistica già annunciata dallo stesso ministro della Salute Roberto Speranza".

La ripresa dei test dopo lo stop approfondimento Covid-19, vaccino Oxford: AstraZeneca riprende test in Gran Bretagna Intanto AstraZeneca prosegue con i test in Gran Bretagna, fermati qualche giorno fa per la comparsa di un effetto indesiderato in uno dei partecipanti. Si era trattato, come ha spiegato l’azienda con sede a Cambridge, di un "processo standard che si attiva ogni volta che si manifesta un quadro clinico inatteso durante lo sviluppo clinico, che viene indagato per assicurare il mantenimento dell'integrità dello svolgimento dello studio".