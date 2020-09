Vaccini antinfluenzali, approvata l'intesa Stato-Regioni

Nella riunione, presieduta dal ministro degli Affari Regionali Boccia, si è trovato un accordo per rivedere la quota da destinare, da parte delle Regioni, al sistema territoriale delle farmacie garantendo la possibilità di acquisto da parte dei privati, con il governo che si è impegnato a reperire le dosi necessarie per coprire il fabbisogno per le categorie fragili. Da ottobre comincia la campagna per le vaccinazioni. Il ministero: non prevengono il coronavirus, ma facilitano la diagnosi ed evitano complicazioni