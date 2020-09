Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie di oggi 17 settembre

Altri 1.452 i contagi, a fronte di oltre 100mila tamponi. 12 i decessi. La scuola affronta le prime difficoltà dopo la ripartenza, in attesa delle Regioni in cui si riprenderà dopo le elezioni. A novembre i primi 3 milioni di dosi del vaccino in Italia: l'annuncio della società biomedica di Pomezia. Recovery Fund, Conte scrive alle Camere: meno tesse per i ceti medi e potenziamento degli asili nella ricetta del governo. Oggi le linee guida della Commissione Ue