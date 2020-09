Coronavirus: aumenta il numero di tamponi, laboratori in difficoltà

2/15 ©Fotogramma

Se per tutto luglio e fino a Ferragosto venivano effettuate meno di 50mila analisi di tamponi al giorno per la ricerca del virus Sars-CoV-2, la media è ora salita a 70mila al giorno, con punte di 90mila. In quest'ottica, i nuovi test rapidi in arrivo potrebbero portare un sollievo, ma anche essere fonte di ulteriori problemi

I focolai in Italia