Le regioni in queste settimane hanno fatto ricorso sul territorio ad aree dedicate ai tamponi rapidi, i cosiddetti “drive-trough” (effettuati dal finestrino dell’auto) o “walk-trough” (a piedi). Con la risalita dei contagi, dopo i rientri dalle vacanze in tutta Italia, da Nord a Sud, le Asl territoriali competenti hanno allestito postazioni di accoglienza nei porti, negli aeroporti, nelle stazioni, ma non solo. Oltre alle aree di rientro presso le quali è possibile sottoporsi volontariamente al test molecolare (tampone) nell’immediato, è possibile anche eseguirlo in un secondo momento, usufruendo delle strutture adibite a tale servizio. Contattando i settori regionali responsabili della sanità, e consultando le pagine dei siti della Regione competente, abbiamo tracciato una prima mappatura di alcune tra le principali città del Paese, un censimento delle varie regioni evidenziando i relativi punti “drive” a disposizione del cittadino nei capoluoghi. Ecco dunque a Roma, Milano, Firenze, Torino, Bologna e Bari (in attesa di risposte per Napoli e Palermo), dove trovare il “drive in” in funzione per sottoporsi ai test con tampone (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE).