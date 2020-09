14/21 ©Getty

In Toscana sono 13.023 i casi di positività al coronavirus, 138 in più rispetto a venerdì (68 identificati in corso di tracciamento e 70 da attività di screening). I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 9.473 (72,7% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 623.464, 6.698 in più rispetto a venerdì. I ricoverati sono 92 (+3), di cui 18 in terapia intensiva (+1). Sabato non si sono registrati nuovi decessi. Per quanto riguarda gli stati clinici, il 64% è risultato asintomatico, il 24% pauci-sintomatico