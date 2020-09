Mantova, isolamento precauzionale per 25 bambini della materna

Nei giorni scorsi altri alunni di altri istituti sono stati posti in quarantena fino all'esito del tampone. Finora nessun positivo è stato scoperto e quindi tutti hanno fatto rientro in classe nel giro di poche ore

Sono 25 i bambini - di una sezione di una scuola materna di Porto Mantovano - che sono stati posti in isolamento domiciliare. Questo perché sei di loro, tra giovedì e ieri, hanno accusato sintomi simil-influenzali. Il provvedimento, fa sapere la scuola, è precauzionale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

L'isolamento

L'isolamento è stato suggerito dall'Ats Val Padana e durerà fino al momento in cui saranno resi noti gli esiti dei tamponi, attesi per lunedì. Non è la prima volta che l'Ats Val Padana adotta un provvedimento di questo tipo. Nei giorni scorsi altri alunni di altri istituti sono stati posti in quarantena fino all'esito del tampone. Finora nessun positivo è stato scoperto e quindi tutti hanno fatto rientro in classe nel giro di poche ore.