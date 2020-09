1/9

In Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute del 12 settembre, nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.501 nuovi contagi da coronavirus, a fronte di 92.706 tamponi effettuati: in lieve calo, quindi, sia i nuovi casi sia i test fatti. Sei i decessi, 102 le persone ricoverate con sintomi, 7 i ricoveri in più in terapia intensiva

Il bollettino con i dati aggiornati al 12 settembre