In Campania, il presidente della Regione Vincenzo De Luca in diretta Facebook ha dichiarato che "80.000 docenti e non docenti hanno fatto il test sierologico. Per ora abbiamo 4 positivi e contiamo di arrivare a 140.000 test in tempo per il 24 settembre", data in cui si aprono le scuole nella Regione