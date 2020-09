Coronavirus, cosa succede in Francia e in Spagna

Preoccupano i numeri dei nuovi contagi nei due Paesi: secondo gli ultimi bollettini, entrambi registrano un incremento del numero di casi giornalieri superiore al periodo della prima ondata. Eppure, mettendo a confronto le cifre, si riscontra una netta differenza in termini di decessi e ricoveri in terapia intensiva tra il periodo di marzo-aprile e le prime settimane di settembre. Il trend però è di nuovo in crescita

Sono allarmanti i dati sui nuovi contagi da coronavirus in Francia e Spagna. Entrambi i Paesi, secondo gli ultimi bollettini, registrano un incremento del numero di casi giornalieri superiore al periodo di marzo-aprile. Sono poco meno di 10mila (9.843) i nuovi casi positivi accertati in Francia il 10 settembre, cifre che confermano il trend al rialzo di tutti i parametri epidemici. L’ultimo bollettino del ministero della Sanità spagnola ha segnalato 10.764 nuovi positivi che portano il totale dei contagiati nel Paese dall’inizio della pandemia oltre il mezzo milione: 554.143. Nonostante i numeri molto alti e sicuramente preoccupanti, però, siamo ancora lontani dal collasso o anche solo dal caos per il sovraffollamento della prima ondata negli ospedali francesi e spagnoli. Anche il numero dei decessi giornalieri è decisamente più basso (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE COVID-19).

Francia, i nuovi contagi e i numeri della prima ondata approfondimento Coronavirus, Spagna e Francia tra i 10 Paesi del mondo con più contagi In Francia da fine agosto si registrano cinquantamila nuovi positivi ogni settimana, quasi 10.000 soltanto nelle ultime 24 ore. È una cifra mai raggiunta prima: nel periodo di lockdown a marzo-aprile il picco era stato raggiunto il 31 marzo, con 7.578 nuovi casi. L’ultimo record di contagi era invece stato segnalato il 4 settembre, con 8.975. Il Paese è anche alle prese con alcuni focolai a scuola: 32 le scuole e 524 le classi che sono state chiuse per casi di Covid-19 dalla riapertura del 1 settembre. In totale, dall’inizio della pandemia, sono 392.243 i casi registrati.

L’aumento dei tamponi leggi anche Coronavirus mondo, oltre 28 mln di contagi. Verso lockdown in Israele Sicuramente l’aumento dei contagi ha coinciso con un incremento del numero di tamponi effettuati: il totale è raddoppiato durante l'estate, superando la media settimanale di 800mila. Le autorità hanno però sottolineato che l'aumento non spiega il forte tasso di positività (4,5%). "Dall'inizio di luglio - ha spiegato, secondo quanto riporta Repubblica, un portavoce del ministero della Sanità - il numero di pazienti testati è aumentato di poco più di 2 volte e il numero di nuovi casi di 12 volte”.

Il confronto su vittime e ricoverati in Francia leggi anche Coronavirus, la Francia verso la riduzione della quarantena a 7 giorni La Direzione generale della Sanità francese ha comunicato il decesso di 29 persone nell'ultima giornata (totale a 30.813) mentre i ricoverati per coronavirus negli ospedali sono stati 352 in 24 ore, un numero in calo rispetto agli ultimi due giorni. Nei reparti di rianimazione sono entrati 54 pazienti, anche qui una cifra inferiore rispetto agli ultimi 2 giorni. In totale sono 608. Se si confronta il numero di vittime del periodo marzo-aprile con quello attuale, la differenza è netta: ad aprile, in particolare, si sono registrati picchi fino a 1.438 decessi giornalieri (il 14 aprile). Nelle ultime settimane invece non si è mai superata quota 38 (l’8 settembre). Per quanto riguarda ricoveri e terapie intensive, anche in questo caso i numeri mostrano la differenza con il periodo di lockdown: ad aprile, in particolare, non si era mai scesi sotto i 4mila pazienti in rianimazione, con un picco di 7.004 in data 8 aprile. Nelle ultime settimane quello di ieri - 608 - è stato il numero più alto. La curva è comunque in crescita e, ad esempio, a Marsiglia, i 70 posti della rianimazione sono già pieni.

I numeri in Spagna leggi anche Coronavirus Spagna, surfista positiva arrestata nei Paesi Baschi In Spagna l’ultimo bollettino del ministero della Sanità ha segnalato 10.764 nuovi positivi che portano il totale dei contagiati nel Paese dall’inizio della pandemia a 554.143: è il primo Paese dell’Europa occidentale a superare i 500mila casi. È bene precisare però che il conteggio quotidiano del ministero non include soltanto i casi scoperti con i test condotti il giorno precedente: ieri 4.137, cioè 273 in meno rispetto a mercoledì. Ma anche i risultati di test realizzati in date anteriori. Tanto che l’epidemiologo Fernando Simón, direttore del Centro di Allerta ed Emergenze Sanitarie, ha assicurato che “la seconda ondata si sta stabilizzando”. Confrontando i numeri con marzo-aprile, si rileva che è stato superato a livello di nuovi contagi il numero registrato al culmine della pandemia. A marzo il record di casi venne registrato il 26, con 9.159 nuovi positivi. Cifra che nelle ultime due settimane è già stata superata quattro volte. Anche in questo caso è doveroso ribadire che è decisamente aumentato il numero di tamponi eseguiti: i funzionari spagnoli sostengono che a marzo è stato rilevato solo un caso su 10, mentre ora il tasso di rilevamento potrebbe essere compreso tra il 70 e il 90 per cento. In Spagna poi, come in gran parte del resto del mondo, l’età media dei casi è calata: a fine marzo era 59, oggi è 38. Un dato è sicuramente preoccupante: negli ultimi 14 giorni, il Paese iberico ha registrato 260 infezioni ogni 100.000 abitanti, il doppio del livello in Francia.