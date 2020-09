Coronavirus, in Francia altri sette dipartimenti diventano zone rosse

Si continua ad alzare l’allerta in Francia per il rischio coronavirus. Altri sette dipartimenti francesi sono stati classificati come 'zone rosse', ovvero di "circolazione attiva" del Covid-19, portando a 28 il numero delle aree in cui è possibile adottare "misure rafforzate" per contenere la pandemia. Un apposito decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con efficacia 'immediata'. Si tratta dei dipartimenti Nord, Basso Reno, Senna Marittima e Côte-d'Or, quattro dipartimenti che comprendono grandi città come Lille, Rouen, Le Havre, Strasburgo e Digione, più due dipartimenti della Corsica (Corsica- Sud e Haute-Corse) e l'isola della Reunion, nell'Oceano Indiano (AGGIORNAMENTI - SPECIALE).