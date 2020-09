Coronavirus Spagna, surfista positiva arrestata nei Paesi Baschi

È successo sul litorale di La Zurriola nella città di San Sebastián, dove la giovane è stata richiamata diverse volte dagli agenti di polizia prima di decidere di uscire dall'acqua ed essere successivamente presa in custodia

Una giovane risultata positiva al Coronavirus e che quindi avrebbe dovuto rimanere a casa in quarantena è stata arrestata sulla spiaggia di La Zurriola nella città di San San Sebastián. La bagnante stava facendo surf ed è stata fermata dagli agenti di polizia che l'hanno presa in custodia (LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN EUROPA).