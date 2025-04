Francia: studente accoltella quattro compagni di liceo, un morto

Che cosa è successo

Secondo i primi elementi dell'inchiesta, il ragazzo avrebbe fatto irruzione in due diverse aule del liceo, pugnalando quattro compagni. Secondo quanto riferito da una fonte vicina all'inchiesta alla tv BFM, la vittima è una ragazza, mentre, tra gli altri tre accoltellati, uno si trova in gravi condizioni, uno è ferito non grave, l'altro ha riportato solo lievi ferite. L'assalitore è stato bloccato dagli insegnanti prima dell'arrivo della polizia. Si tratta di un ragazzo di 15 anni, al primo anno di liceo, che non presenta precedenti con la giustizia o segnalazioni alla polizia. A metà giornata, è salito al secondo piano dell'edificio e ha pugnalato una ragazza, prima di scendere e accoltellare almeno altri tre adolescenti.