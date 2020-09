Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

In Italia secondo l'ultimo bollettino si contano 1.597 contagi in un giorno, a fronte di 94.186 tamponi. Crescono le terapie intensive (+14) e i ricoveri (+58) (IL BOLLETTINO I DATI ). Nel mondo i contagi totali hanno superato i 28 milioni. Trend ancora in rialzo in Francia, che ieri ha registrato altri 9.840 casi in 24 ore L'America Latina supera quota 8 milioni di casi. Israele decide lockdown di 2 settimane.