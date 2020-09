Riaprono asili nido e materne, i consigli alle scuole e alle famiglie

Tra mascherine e visiere per le insegnanti, tempi di inserimento ridottissimi e aule spesso spoglie dei vecchi giochi, le scuole materne e gli asili nido di Milano hanno riaperto il 7 settembre, in anticipo su gran parte del resto di Italia. Lo psicoterapeuta Pellai: "Fondamentale conciliare le esigenze di prevenzione con il benessere psicoemotivo dei bambini"

Tra mascherine e visiere per le insegnanti, tempi di inserimento ridottissimi per i bimbi nuovi e aule spesso spoglie dei vecchi giochi, le scuole materne e gli asili nido di Milano hanno riaperto il 7 settembre, in anticipo su gran parte del resto di Italia. Una sfida non semplice quella di conciliare le esigenze di prevenzione dei contagi con i bisogni dei bambini della fascia 0-6 anni, cui ha cercato di dare risposta il patto di responsabilità del Comune di Milano, declinato poi in maniera diversa dalle varie scuole.

Accoglienza e inserimento momenti fondamentali approfondimento Covid Milano, camici di plastica in scuola materna: polemica social Ma l’impatto è stato in alcuni casi molto forte, soprattutto per i bambini più piccoli, che sono tornati al nido dopo tanti mesi e spesso non hanno potuto nemmeno godere di un breve periodo di ambientamento insieme ai genitori. “Nei decreti del governo c’è molta discrezionalità sull’applicazione delle regole per i bimbi piccoli e alcune scuole hanno applicato le regole in modo ultra-rigoroso” commenta a Sky Tg24 Alberto Pellai, medico e piscoterapeuta dell’età evolutiva. “L’accoglienza e l’inserimento dei bambini dopo tanti mesi sono fondamentali. L’ansia di controllo non può compromettere il benessere psicoemotivo dei bimbi. Si può fare un inserimento con meno bambini, più scaglionati: ma questo tempo di passaggio è fondamentale”. Familiarizzare con gli educatori a distanza Ha destato molto scalpore anche l’immagine di una educatrice di un asilo di Milano che ha condiviso su Facebook la foto della tenuta con cui le educatrici accolgono i piccoli: mascherina, visiera e camice di plastica. Secondo Pellai, "soprattutto in un primo incontro, gli educatori dovrebbero essere ben distanziati dal bambino ma non indossare né mascherina né visiera, in modo che il volto sia ben visibile. Il bambino in braccio al genitore ha così il tempo di familiarizzare a distanza. Poi l’educatore, davanti al bimbo mette i dispositivi di protezione in modo che il piccolo familiarizzi con questi gesti che sono ormai entrati nella nostra quotidianità. Questo vale sempre: quando gli adulti si mascherano, anche a Carnevale, devono sempre mostrarsi prima riconoscibili e poi indossare la maschera". Un altro accorgimento utile, che alcune scuole hanno adottato, è quello di mandare brevi video alle famiglie, perché i bambini comincino a familiarizzare con gli educatori potendo vedere i loro volti. In alcune scuole poi sono spariti libri, puzzle e altri giochi non facilmente lavabili ed è comparso il divieto di portare a casa i disegni. “E’ vero che le disposizioni di legge dicono che non ci può essere promiscuità degli oggetti – continua Pellai - ma l’organizzazione dovrebbe essere a piccole bolle, dove ogni gruppo dovrebbe avere le sue cose. Più i gruppi sono stabili e piccoli, maggiore è la libertà”.