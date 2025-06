Meteo, ondata di caldo: le città da bollino rosso oggi in Italia

Il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino per i prossimi giorni: scatta il bollettino rosso, oggi venerdì 13 giugno, per Bolzano, Campobasso e Perugia. In allerta arancione altre otto città italiane ascolta articolo

La morsa del caldo dell’anticiclone nordafricano sull’Italia si fa sempre più stringente. Secondo quanto riportato dal bollettino ufficiale sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, è previsto bollino rosso e precauzione in vista delle elevate temperature per la giornata di venerdì 13 giugno. È atteso livello massimo di allerta (livello 3) in tre città: Bolzano, Campobasso e Perugia.

Che cosa significa bollino rosso Il bollino rosso segnala condizioni di emergenza dovute all’intensificarsi del caldo, con possibili effetti negativi sulla salute non solo per i soggetti più vulnerabili, come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da patologie croniche, ma anche per individui sani e attivi.

Bollino arancione per otto città italiane Attenzione anche per Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Torino, in cui è stato assegnato un bollino arancione, che corrisponde a un livello 2, che implica allerta per i soggetti a rischio, a causa delle condizioni metereologiche critiche.