Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola, spazio alla tragedia aerea in India, con un Boeing diretto a Londra precipitato poco dopo il decollo che ha causato centinaia di vittime. Poi ancora all'incontro tra Meloni e Rutte, alla morte di un carabiniere in Puglia e agli ultimi risvolti legati al ritrovamento di due cadaveri a Villa Pamphilj, a Roma. Per lo sport, ecco gli sviluppi di calciomercato con l'acquisto del Napoli di De Bruyne su tutti