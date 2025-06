Voto Maturità, come si calcola: i punteggi delle 3 prove e i crediti

Per calcolare il voto della Maturità 2025, come accadeva nell'anno precedente, è necessario sommare i punti accumulati nelle tre prove d’esame con i crediti scolastici ottenuti durante il triennio finale. La prima prova scritta, la seconda prova scritta e il colloquio orale possono valere insieme fino a 60 punti. A questi si aggiungono i crediti scolastici, che possono arrivare fino a un massimo di 40 punti, ottenuti durante gli ultimi tre anni di scuola. Il voto minimo necessario per superare la Maturità è 60 punti, mentre il punteggio massimo è 100 punti. La commissione ha anche la facoltà di assegnare fino a 5 punti bonus e la lode, secondo quanto spiegato dalla pagina ufficiale del Ministero dell'Istruzione

